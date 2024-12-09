На шести рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет до 17:00.
На шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В понедельник, 9 декабря, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Интернациональная, дома №№ 13-в, 15-в (ГБУ РО Детская стоматологическая поликлиника № 1);
- улица Есенина, дома №№ 36, 38;
- улица Введенская, дом № 135;
- улица Полевая, дом № 3 (ГБУ РО ГКССМП);
- улица Есенина, дом № 116/1;
- Касимовское шоссе, дом № 42 корп.1.