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Малков поздравил рязанцев с Днем героев Отечества
Поздравления губернатор Рязанской области опубликовал в своем Telegram-канале.

Малков поздравил рязанцев с Днем героев Отечества. Поздравления губернатор Рязанской области опубликовал в своем Telegram-канале.

«Рязанская область — родина героев. Во все времена они защищали Отечество. Совершали подвиги, порой ценой своей жизни. Сегодня они отважно сражаются на специальной военной операции. Ради мира, процветания и благополучия нашей страны/ Спасибо за службу всем, кто верно исполняет свой воинский долг. Защищая мирных жителей и наше будущее. Особая благодарность ветеранам, которые хранят славные воинские традиции и передают их следующим поколениям. Каждый из вас для нас — Герой», — подчеркнул Павел Малков.

Справка:

Памятная дата — День Героев Отечества установлена Федеральным законом Российской Федерации в 2007 году. В этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. История Дня Героев Отечества тесно связана с историей ордена Святого Георгия Победоносца. Эту высшую воинскую награду 9 декабря 1769 года учредила императрица Екатерина II. Орден вручали воинам, проявившим особую отвагу в боях.