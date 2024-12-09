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ФСБ предупредила россиян о мошеннических звонках под видом якобы спецслужб
Преступники представляются сотрудниками органов безопасности и убеждают потенциальную жертву перевести средства на «безопасный счет» или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру якобы для обеспечения их сохранности.

ФСБ предупредила россиян о мошеннических звонках под видом якобы спецслужб. Об этом говорится на сайте силового ведомства.

Там рассказали об участившихся случаях хищения личных или кредитных денежных средств аферистами, использующими подменные телефонные номера.

Преступники представляются сотрудниками органов безопасности и убеждают потенциальную жертву перевести средства на «безопасный счет» или срочно обналичить их с последующей передачей курьеру якобы для обеспечения их сохранности.

Также в ФСБ добавили, что мошенники нередко требуют деньги для закрытия якобы возбужденных в отношении родственников жертвы уголовных дел. Для убедительности аферисты используют снимки поддельных удостоверений сотрудников спецслужб и призывают не разглашать подробности разговоров.