Экс-главе рязанского минстроя Василевскому предъявили еще одно обвинение

Василевскому предъявлено еще одно обвинение — в превышении должностных полномочий. По этой статье ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Экс-главе рязанского минстроя предъявили еще одно обвинение. Об этом сообщает Vidsboku.

В понедельник, 9 декабря, в Советском районном суде прошло заседание по делу экс-министра строительного комплекса региона Дмитрия Василевского.

Напомним, мужчину обвиняют в покушение на мошенничество в особо крупном размере.

В ходе заседания стало известно, что Василевскому предъявлено еще одно обвинение — в превышении должностных полномочий. По этой статье ему грозит до 7 лет лишения свободы. Суть обвинения в ходе заседания не раскрыли.

Отмечается, что следствие просило продлить чиновнику арест еще на 3 месяца, мотивируя это необходимостью следственных действий, а также тем, что обвиняемый может воздействовать на свидетелей или скрыться.

Сам Василевский и его защитник просили изменить меру пресечения на домашний арест и заявили, что на время следствия он может проживать у своей троюродной сестры в Ряжском районе.

«Я готов сотрудничать со следствием, никуда убегать я не имею ни желания, ни внутренних побуждений. У меня трое несовершеннолетних детей, жена не работает, дети постоянно болеют. Я очень переживаю за свою семью», — сказал Василевский.

Он отметил, что после увольнения занимался экспертной оценкой проектов строительства и хотел бы продолжить эту деятельность, чтобы содержать семью. Также он заявил, что имеет удостоверение участника СВО, с апреля 2022 года больше четырех месяцев работал в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске как гражданский специалист.

В итоге суд отказал в ходатайстве защите и оставил экс-министра под арестом по 10 марта включительно.

Напомним, экс-главу рязанского минстроя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц, повлекшем лишение права на жилое помещение. Вторым задержанным по делу Василевского стал 51-летний Виталий Ерпылев.