Экономист заявил, что остановить рост цен поможет ключевая ставка в 25%

Экономист заявил, что остановить рост цен поможет ключевая ставка в 25%.

Экономист заявил, что остановить рост цен поможет ключевая ставка в 25%. Об этом URA.RU рассказал бывший советник министра экономразвития Евгений Надоршин.

Он считает, что цены перестанут расти после середины весны 2025 года.

«Судя по всему, в этом году мы увидим ставку еще выше, в следующем тоже нельзя исключать ее повышение. Скоро мы можем увидеть 23-25%. Но где-то на этих отметках она окажет достаточное воздействие на экономическую активность, и Центральный банк сможет выдохнуть и остановиться», — сказал эксперт.

Напомним, сейчас размер ключевой ставки составляет 21%.