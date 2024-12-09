Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра 10 декабря.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 9 декабря, а также в ночные и утренние часы 10 декабря на территории области сохранится гололед, налипание мокрого снега. На дорогах будет гололедица, местами туман с видимостью 200- 500 метров, в отдельных районах ледяной дождь.

Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.