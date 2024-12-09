49-летнюю рязанку задержали за кражу со взломом

Возбуждено уголовное дело.

49-летнюю рязанку задержали за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился работник магазина фермерских продуктов из города Кораблино и сообщил, что ночью дверь торгового павильона взломали, из кассы пропало 52 тысячи рублей.

Полицейские осмотрели место преступления и установили, что взломщик предпринял меры предосторожности, которые помогли ему обойти систему охраны.

Сотрудники полиции выяснили, что придумать такие уловки мог только человек, который работал в этом магазине.

Правоохранители установили, что недавно уволилась одна из продавщиц.

Она и была причастна к преступлению.

Возбуждено уголовное дело.