49-летнюю рязанку задержали за кражу со взломом
Возбуждено уголовное дело.
49-летнюю рязанку задержали за кражу со взломом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился работник магазина фермерских продуктов из города Кораблино и сообщил, что ночью дверь торгового павильона взломали, из кассы пропало 52 тысячи рублей.
Полицейские осмотрели место преступления и установили, что взломщик предпринял меры предосторожности, которые помогли ему обойти систему охраны.
Сотрудники полиции выяснили, что придумать такие уловки мог только человек, который работал в этом магазине.
Правоохранители установили, что недавно уволилась одна из продавщиц.
Она и была причастна к преступлению.
Возбуждено уголовное дело.