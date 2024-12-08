Житель Ивановской области воровал товары из рязанских супермаркетов

По предварительной информации полиции, 34-летний мужчина специально приехал в Рязанскую область для совершения краж. Он воровал в Скопине и Пронском районе детское питание и отсылал его знакомым.

Полицейские задержали жителя Ивановской области, подозреваемого в серии краж банок с концентратом детского питания из супермаркетов Рязанской области. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

В начале ноября в отдел полиции «Скопинский» обратились работники местных супермаркетов. Они рассказали, что из магазинов пропали банки с концентратом для приготовления детского питания.

Оперативники уголовного розыска связались с коллегами из других районов области и выяснили, что недавно похожие кражи произошли в трех магазинах в Пронском районе.

Полицейские опросили жителей Скопина и установили, что злоумышленник передвигался на такси. Правоохранители нашли водителей и выяснили, что сумки с банками посылками отправляли в Краснодарский край из одного и того же почтового отделения в Московской области.

Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 34-летний житель Ивановской области. Ранее его судили за хищения из торговых заведений и мошенничество.

Сотрудники полиции объявили рецидивиста в федеральный розыск. Вскоре его нашли в Краснодарском крае.

По предварительной информации ведомства, 34-летний мужчина специально приехал в Рязанскую область для совершения краж из супермаркетов. Он воровал в Скопине и Пронском районе детское питание, отсылал его знакомым в Краснодарский край для продажи.

Возбуждено уголовное дело.