Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня

Он также заявил, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг призыв избранного президента США Дональда Трампа к немедленному прекращению огня. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 8 декабря, в своем Telegram-канале.

Зеленский также заявил, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности.

Напомним, Трамп призвал к немедленному прекращению огня и переговорам по Украине.