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В полиции уточнили информацию о конфликте на барахолке в Рязани
Конфликт произошел между мужчиной и женщиной. Продавец получил ушиб мягких тканей лица.

В полиции уточнили информацию о конфликте, который произошел на барахолке на улице Дзержинского. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Конфликт произошел между мужчиной и женщиной. Продавец получил ушиб мягких тканей лица.

По данным ведомства, проводится проверка.

Ранее очевидцы сообщили, что на рязанской барахолке, которая находится на территории бывшего УРТ на улице Дзержинского, мужчина разбил продавцу голову кирпичом. Публиковали фото с места происшествия.