В МЧС рассказали подробности пожара в рязанском кафе

В 5:48 поступила информация о загорании кафе в поселке Храпово. В 6:50 пожар локализовали на площади 112 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 7:05.

Появились подробности пожара в рязанском кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 5:48 поступила информация о загорании кафе в поселке Храпово. В 6:50 пожар локализовали на площади 112 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 7:05.

На месте происшествия работали четыре единицы техники 16 человек личного состава. Пострадавших нет.

Ранее появилось видео с места происшествия. Очевидцы сообщали, что сгорело кафе «Терем».