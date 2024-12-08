В МЧС рассказали подробности пожара в рязанском кафе
В 5:48 поступила информация о загорании кафе в поселке Храпово. В 6:50 пожар локализовали на площади 112 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 7:05.
Появились подробности пожара в рязанском кафе. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 5:48 поступила информация о загорании кафе в поселке Храпово. В 6:50 пожар локализовали на площади 112 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 7:05.
На месте происшествия работали четыре единицы техники 16 человек личного состава. Пострадавших нет.
Ранее появилось видео с места происшествия. Очевидцы сообщали, что сгорело кафе «Терем».