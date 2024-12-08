Суд вынес приговор жителю Рязанской области за выращивание конопли

Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов.

Суд вынес приговор жителю Рязанской области за хранение и выращивание наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что в августе 2023 года подсудимый нашел куст конопли, сорвал листы, высушил их и оставил для дальнейшего употребления.

В мае 2024 года мужчина начал выращивать растение. Однако его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. У мужчины нашли более 11 граммов наркотика и 40 кустов конопли.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов.

Приговор в законную силу не вступил.