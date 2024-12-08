СМИ: Трамп допустил выход США из НАТО
Избранный президент США отметил, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе
Избранный президент США Дональд Трамп допустил выход США из НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу
«Если они будут платить по своим счетам, то конечно," - ответил он на вопрос о сохранении членства США в НАТО.
Трамп отметил, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием участия США в альянсе.
В публикации сказано, что избранный президент выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут большую финансовую ответственность за собственную безопасность.