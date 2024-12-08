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СМИ: Трамп допустил выход США из НАТО
Избранный президент США отметил, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием дальнейшего участия Вашингтона в альянсе

Избранный президент США Дональд Трамп допустил выход США из НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News, передало ТАСС в воскресенье, 8 декабря.

«Если они будут платить по своим счетам, то конечно," - ответил он на вопрос о сохранении членства США в НАТО.

Трамп отметил, что выполнение финансовых обязательств союзниками станет ключевым условием участия США в альянсе.

В публикации сказано, что избранный президент выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из Североатлантического альянса, если европейские партнеры не возьмут большую финансовую ответственность за собственную безопасность.