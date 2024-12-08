Российские военные освободили Благодатное в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток».

Российские военные освободили Благодатное в ДНР. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Восток».

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронемашины «MaxxPro». Помимо этого, уничтожен склад горючего.