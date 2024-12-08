В Кремле заявили о катастрофической ситуации для ВСУ

По словам Пескова, потери Украины «кратно превышают» потери России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о катастрофической ситуации для ВСУ. Его слова передало РИА Новости в воскресенье, 8 декабря.

По словам Пескова, потери Украины «кратно превышают» потери России.

«Дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации. Однако даже все это, складывающееся для украинской армии, катастрофическую ситуацию не поменяет», — приводятся его слова.