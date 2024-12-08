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Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области
В регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южный, до девяти метров в секунду.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, в Рязанской области. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южный, до девяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем — -5, -0 градусов.