Опубликован прогноз погоды на 9 декабря в Рязанской области
В регионе будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южный, до девяти метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на понедельник, 9 декабря, в Рязанской области. Соответствующая информация размещена на сайте регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют южный, до девяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -7, -2 градуса, днем — -5, -0 градусов.