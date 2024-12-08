На рязанской барахолке мужчина разбил продавцу голову кирпичом

Пожилой мужчина пришел торговать. Он подошел и взял у женщины, стоящей напротив, кирпич. Им он хотел закрепить товары на покрывале, чтобы те не улетели. Позже произошла драка

На блошином рынке в Рязани в воскресенье, 8 декабря, пожилому мужчине разбили голову кирпичом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел примерно в 10 утра на барахолке, которая находится на территории бывшего УРТ на улице Дзержинского.

Как указано в посте, один из продавцов подошел и взял у женщины, стоящей напротив, кирпич. Им пожилой мужчина хотел закрепить товары на покрывале, чтобы те не улетели.

«В ту же секунду на него набросилась продавец, начала бить палкой. Когда мужчина начал закрываться руками и пытаться отодвинуть от себя эту женщину, влетел ее муж и разбил кирпич о голову мужчины», — говорится в посте.

Отмечается, что на место происшествия вызывали скорую помощь и полицию.

По словам автора поста, у мужчины зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Позже в пресс-службе регионального УМВД уточнили информацию о конфликте.