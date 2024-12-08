Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 08
-3°
Пнд, 09
-1°
Втр, 10
ЦБ USD 99.42 -3.96 07/12
ЦБ EUR 106.3 -3.48 07/12
Нал. USD 97.80 / 99.00 07/12 16:25
Нал. EUR 104.60 / 107.00 07/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
10 889
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
11 087
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
13 738
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
17 981
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На рязанской барахолке мужчина разбил продавцу голову кирпичом
Пожилой мужчина пришел торговать. Он подошел и взял у женщины, стоящей напротив, кирпич. Им он хотел закрепить товары на покрывале, чтобы те не улетели. Позже произошла драка

На блошином рынке в Рязани в воскресенье, 8 декабря, пожилому мужчине разбили голову кирпичом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань».

Инцидент произошел примерно в 10 утра на барахолке, которая находится на территории бывшего УРТ на улице Дзержинского.

Как указано в посте, один из продавцов подошел и взял у женщины, стоящей напротив, кирпич. Им пожилой мужчина хотел закрепить товары на покрывале, чтобы те не улетели.

«В ту же секунду на него набросилась продавец, начала бить палкой. Когда мужчина начал закрываться руками и пытаться отодвинуть от себя эту женщину, влетел ее муж и разбил кирпич о голову мужчины», — говорится в посте.

Отмечается, что на место происшествия вызывали скорую помощь и полицию.

По словам автора поста, у мужчины зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Позже в пресс-службе регионального УМВД уточнили информацию о конфликте.