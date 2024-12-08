Мигрантам хотят запретить жить рядом со школами и детскими садами в России

Депутаты Госдумы начали разрабатывать законопроект о запрете размещать мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов

Мигрантам хотят запретить жить рядом со школами и детскими садами в России. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, депутаты Госдумы начали разрабатывать законопроект, который запретит размещать мигрантов на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов, а также регистрировать иностранцев в образовательных учреждениях.

Один из авторов инициативы, депутат Леонид Слуцкий заявил агентству, что иностранцы нередко проживают вблизи образовательных организаций, «создавая тем самым потенциальную угрозу в случае проявления асоциального поведения для несовершеннолетних обучающихся».