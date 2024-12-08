Экс-президент Сирии Асад с семьей прибыл в Москву

Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.

Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. Он получил в России убежище. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в Кремле.

Как указано в публикации, Асад прибыл в Москву с семьей.

Агентство напомнило, что 27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб.

К вечеру 7 декабря противники Асада захватили несколько крупных городов — Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии оставили город. Асад покинул пост и страну после внутрисирийских переговоров.