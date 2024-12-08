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33-летняя рязанка пропала после встречи с мигрантами
Женщина 3 октября ушла из дома и не вернулась.

В Рязанской области пропала 33-летняя Екатерина Бельдяева. Ориентировка размещена на стенде «Внимание, розыск!» Рязанского ЛО МВД России на транспорте на вокзале «Рязань-1», сообщила «КП-Рязань» в воскресенье, 8 декабря.

По данным издания, женщина 3 октября ушла из дома и не вернулась.

«В последний раз ее видели на площади Ленина в Рязани в компании с лицами из ближнего зарубежья. Всем, кто видел Екатерину Бельдяеву, знает о месте ее нахождения, необходимо позвонить в полицию», — говорится в сообщении.

Фото: «КП-Рязань»