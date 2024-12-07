Вильфанд: к понедельнику снег покроет практически всю территорию России
По словам эксперта, снег, который выпадет за выходные в Центральном федеральном округе, приведет к тому, что 96 процентов территории России будет им покрыто.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что к началу следующей недели снег покроет практически всю территорию России. Об этом он в субботу, 7 декабря,
По словам эксперта, снег, который выпадет за выходные в Центральном федеральном округе, приведет к тому, что 96 процентов территории России будет им покрыто.
Вильфанд уточнил, что снега по-прежнему не будет в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.