В Верховной раде заявили, что Зеленский изменит позицию по переговорам с Россией

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с Россией.

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время изменит позицию по переговорам с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передало РИА Новости.

Как указано в публикации, именно по этой причине глава офиса Зеленского Андрей Ермак отправился в Вашингтон на переговоры с командой избранного президента США Дональда Трампа.

По мнению Дубинского, в ближайшее время стоит ожидать того, что Зеленский и Ермак «снова переобуются».

«Вместо „при этом президенте не будет Минска — 3“, нам расскажут, как это хорошо и чудесно. Надо только перестать стрелять», — передало его слова агентство.

Кроме того, Дубинский сказал, что киевский режим стремится довести украинцев до предела, а после планирует выдать поражение ВСУ за победу.