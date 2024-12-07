В Венгрии объяснили, почему украинский конфликт еще не урегулирован

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему украинский конфликт еще не урегулирован. Об этом он написал в соцсети Х, сообщило РИА Новости в субботу, 7 декабря.

По словам премьера-министра Венгрии, мир на Украине не может быть заключен из-за политической ситуации в США.

«Мы живем в парадоксальной ситуации, когда речь идет о конфликте России и Украины: мы никогда не были так близки к миру, и в то же время ситуация никогда не была столь опасной.

Причина этого в том, что в сейчас в Америке есть два президента: действующий и избранный. Один хочет продолжить войну, другой хочет ее прекратить. Все будет проще, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир!» — говорится в сообщении.