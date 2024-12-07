В Рязанской области женщину осудили на четыре года за мошенничество

Она обманула трех человек. Ущерб пока не возмещен

Жительницу Шацка осудили на четыре года за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале 2024 года 44-летняя подсудимая отдала знакомому долг 150 рублей билетом «Банка приколов» номиналом в пять тысяч рублей. Мужчина не понял, что купюра фальшивая, и отдал женщине разницу — четыре тысячи 850 рублей.

В апреле она обратилась к другому знакомому и попросила перевести на ее банковскую карту пять тысяч рублей. Женщина отдала деньги наличными. Купюры вновь оказались фальшивыми.

Кроме того, подсудимая обманула 72-летнего пенсионера и перевела с его банковской карты 30 тысяч рублей.

Как указано в публикации, во время предварительного следствия женщина не возместила потерпевшим ущерб, из-за чего прокурор подал иск.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок четыре года два месяца с отбыванием в колонии общего режима.