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В Рязанской области сотрудники МЧС спасли водителя повисшей на дереве легковушки
В поселке Турлатово водитель легкового автомобиля съехал в кювет. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из искореженной машины.

В Рязанской области спасли водителя повисшей на дереве легковушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

ДТП произошло в поселке Турлатово. Водитель легковушки съехал в кювет.

Как указано в публикации, мужчина не мог самостоятельно выбраться из искореженной машины.

«Огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части № 9 ГУ МЧС России по Рязанской области деблокировали мужчину и передали его врачам», — заключили в посте.