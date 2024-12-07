В Рязани открыли Центр сохранения конечностей

Он будет работать на базе Областной клинической больницы. Центр займется мониторингом процессов, которые могут привести к потере конечностей, и профилактикой.

В Рязани открыли Центр сохранения конечностей. Он будет работать на базе Областной клинической больницы. Об этом сообщил ТКР.

Руководитель Владимир Юдин рассказал телеканалу, что основная задача центра — профилактика ампутаций с помощью современных эндоваскулярных методов лечения сосудов. Это направление уже несколько лет развивается в ОКБ. На данный момент выполнено более 200 таких вмешательств.

Руководитель нового центра добавил, что в Рязанской области за год люди переносят около 300 ампутаций. Центр займется мониторингом больных сахарным диабетом, атеросклерозом сосудов нижних конечностей, что поможет выявить риск потери конечности при длительно существующей патологии и предотвратить ампутацию.

Юдин призвал жителей Рязанской области при изменении цвета кожного покрова, появлении жжения, похолодания обращаться к врачу.