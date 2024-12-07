В Рязани осудят участников преступной группы

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемые воровали имущество из автомобилей, припаркованных около жилых домов в селе Поляны и в Рязани.

В Рязани осудят участников преступной группы. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2024 года обвиняемые воровали имущество из автомобилей, припаркованных около жилых домов в селе Поляны и в Рязани. Потерпевшим причинен ущерб в размере более 40 тысяч рублей.

В прокуратуре Рязанского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу четверых местных жителей. Их обвиняют в совершении шести преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

Уголовное дело направили в Рязанский районный суд.