В России предложили доплачивать сотрудникам, не посещающим корпоративы

Специалист по трудовому праву Валентина Яковлева предложила предоставить работающим на удаленке выбор: участвовать в корпоративах или получать вместо этого деньги.

Специалист по трудовому праву Валентина Яковлева предложила предоставить работающим на удаленке выбор: участвовать в корпоративах или получать вместо этого деньги. Об этом она заявила в субботу, 7 декабря, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Отличная инициатива платить тем, кто не посещает корпоративы. У человека должно быть право выбора — идти отдохнуть, развеяться, получить какое-то удовольствие или получить за это деньги», — сказала она.