В Башкирии двое рабочих застрелили своего начальника и до смерти избили его жену

В Башкирии двое рабочих застрелили своего начальника и до смерти избили его жену. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, мужчины из Кемерова решили ограбить предпринимателя, на которого работали. Для этого они пробрались к нему в дом, вскрыли сейф, взяли оттуда деньги и оружие.

В публикации указано, что в этот момент мужчина вместе с женой вернулся домой.

«Предпринимателя грабители застрелили, а его супругу связали и избили», — сообщил канал. Отмечается, что женщина от полученных травм скончалась.

SHOT уточнил, что мужчины пытались скрыться на черной «Тойоте». Однако их задержали в Иглинском районе. Как стало известно каналу, в салоне автомобиля нашли ружья и патроны.