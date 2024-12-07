Рязанские разработчики отправят свое изобретение на СВО

Бойцы специальных подразделений обратились к рязанским создателям сеткомета с просьбой поставить на фронт очередную партию устройств.

В эфире телеканала «Россия 24» директор производства БПЛА Никита Гуров рассказал, что бойцы специальных подразделений обратились к рязанским создателям сеткомета с просьбой поставить на фронт очередную партию устройств. Об этомна платформе «Смотрим» в субботу, 7 декабря.

Как указано в публикации, российские военные хотят установить новые сеткометы на танки для защиты от вражеских БПЛА.

«Так как известны уязвимые места всех танков, в них будут располагаться специальные датчики, которые будут обнаруживать, что летит вражеский дрон. И в определенный момент, когда дрон попадает в зону поражения снаряда, будет срабатывать сеткомет», — приводятся слова Гурова.

Отмечается, что команда рязанских разработчиков планирует модернизировать свои изобретения. В публикации сказано, что в ближайшее время у них появится крупный БПЛА с двумя сеткометами для поражения дронов, которые занимаются разведкой и корректировкой огня.

Фото: платформа «Смотрим»