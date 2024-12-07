Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России группу мигрантов

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили и депортировали из России иностранцев, которые нарушили закон. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

Во время рейдов полицейские установили, что у гражданина одной стран Юго-Западной Азии сокращен срок пребывания в Российской Федерации. Они решили выдворить мужчину за пределы России.

Трое граждан стран Средней Азии недавно отбыли наказание в исправительной колонии за мошенничество и организацию незаконной миграции. Они подлежали депортации.

В сопровождении полицейских и судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.