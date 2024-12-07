Россиян предупредили о мошеннической схеме с полисами ОМС

Мошенники для получения доступа к «Госуслугам» жертвы рассказывают ей легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы дезактивируется

Россиян предупредили о мошеннической схеме с полисами ОМС. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратора платформы «Мошеловка» Аллу Храпунову.

По ее словам, мошенники для получения доступа к «Госуслугам» россиян рассказывают им легенду о необходимости обновить персональные данные, иначе полис ОМС якобы дезактивируется.

Собеседница агентства уточнила, что цель злоумышленников — получить код аутентификации из СМС, который дает возможность войти в личный кабинет на портале «Госуслуг».

Храпунова напомнила, что все обновления полиса страховые компании делают самостоятельно, а старые полисы на «Госуслугах» обновляются автоматически. Кроме того, код из СМС нельзя сообщать ни при каких условиях.