Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР. Об этом в субботу, 7 декабря,
Как указано в публикации, населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».
Кроме того, они поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак.
По данным Минобороны, Украина потеряла до 525 военнослужащих, пять боевых бронемашин.