Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».

Российские военные освободили населенный пункт Берестки в ДНР. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в публикации, населенный пункт освободили подразделения группировки российских войск «Центр».

Кроме того, они поразили живую силу и технику бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Петровка и Новоалексеевка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак.

По данным Минобороны, Украина потеряла до 525 военнослужащих, пять боевых бронемашин.