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Появились новые подробности избиения охранника Бакальчука в Рязани
Напомним, сооснователь Wildberries сообщал, что в Рязани мужчины в масках избили его охранника. Как рассказывал Бакальчук, шестеро человек посадили охранника и его сына в автомобиль и вывезли за территорию города.

Появились новые подробности избиения охранника сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука. Соответствующую информацию предприниматель разместил в своем Telegram-канале в субботу, 7 декабря.

Как указано в публикации, охраннику «ВБ Девелопмент» позвонил сотрудник Росгвардии Сергей Д. Он попросил мужчину приехать и подписать протокол по административному делу.

«Далее события развивались как в боевике. Наш сотрудник вместе с сыном подъехал к ТЦ „Барс на Московском“, где его встречали не только инспектор Росгвардии, но и некий гражданин М., работник ВБИ», — написал Бакальчук.

По его словам, после того, как охранник расписался в протоколе, из микроавтобуса выбежали люди в масках с оружием.

«[Они] насильно засунули сотрудника и его сына в микроавтобус. Уже в нем на отца и сына надели наручники и начали избивать… Буквально жечь электрошокером», — говорится в посте.

Отмечается, что сотрудник вместе с сыном после случившегося «в шоковом состоянии вернулся домой», вызвал скорую, следственный комитет и полицию.

Бакальчук утверждает, что у мужчины зафиксировали многочисленные гематомы, а его сына увезли в больницу с ожогами ног.

Напомним, сооснователь Wildberries сообщал, что в Рязани мужчины в масках избили его охранника. Как рассказывал Бакальчук, шестеро человек посадили охранника и его сына в автомобиль и вывезли за территорию города.

Фото: Telegram-канал Владислава Бакальчука