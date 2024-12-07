Опубликован прогноз погоды на 8 декабря в Рязанской области
В регионе будет облачно. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют юго-восточный, до 11 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на воскресенье, 8 декабря, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег, гололедица. Ветер прогнозируют юго-восточный, до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -8, -3 градуса, днем — -6, -1 градус.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что к началу следующей недели снег покроет практически всю территорию России.