ГАИ обратилась к рязанцам из-за перепада температур

В субботу, 7 декабря, также ожидается снег. Из-за изменения погоды Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».

ГАИ обратилась к рязанцам из-за перепада температур. Соответствующее сообщение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В субботу, 7 декабря, ожидается снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области составит -6, -1 градус.

Из-за изменения погоды Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».