«Зеленый сад» установил систему распознавания лиц в одном из рязанских ЖК

«Зеленый сад» установил систему распознавания лиц в одном из рязанских ЖК. Об этом сообщила пресс-служба компании.

ЖК Discovery на 4-м Мервинском проезде сдан. Для удобства жильцов ГК «Зеленый сад» подключила систему распознавания лиц и автомобильных номеров.

«Искать ключи больше не нужно. Достаточно просто попасть в поле зрения камеры», — отметили представители застройщика.

Отмечается, что входные группы жилого комплекса Discovery — с подогревом. Они всегда остаются сухими и чистыми. Помимо этого, на входе в каждый подъезд установлены шлюзовые двери из закаленного стекла, которые не деформируются с течением времени и открываются автоматически. Жильцам не нужно ставить на землю сумки или мокнуть под дождем во время поиска ключей. Они сразу входят в сухой и теплый холл, который отгораживает от непогоды.

Также ЖК Discovery оснащен «умными» счетчиками воды и электроэнергии. Они сами передают показания ресурсоснабжающим организациям. Жильцам остается лишь вовремя оплачивать счета.

Квартиры в «умном» жилом комплексе Discovery еще есть в наличии. Получить ключи можно сразу после покупки.