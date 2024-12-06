«Зеленый сад» установил систему распознавания лиц в одном из рязанских ЖК. Об этом сообщила пресс-служба компании.
ЖК Discovery на 4-м Мервинском проезде сдан. Для удобства жильцов ГК «Зеленый сад» подключила систему распознавания лиц и автомобильных номеров.
«Искать ключи больше не нужно. Достаточно просто попасть в поле зрения камеры», — отметили представители застройщика.
Отмечается, что входные группы жилого комплекса Discovery — с подогревом. Они всегда остаются сухими и чистыми. Помимо этого, на входе в каждый подъезд установлены шлюзовые двери из закаленного стекла, которые не деформируются с течением времени и открываются автоматически. Жильцам не нужно ставить на землю сумки или мокнуть под дождем во время поиска ключей. Они сразу входят в сухой и теплый холл, который отгораживает от непогоды.
Также ЖК Discovery оснащен «умными» счетчиками воды и электроэнергии. Они сами передают показания ресурсоснабжающим организациям. Жильцам остается лишь вовремя оплачивать счета.
Квартиры в «умном» жилом комплексе Discovery еще есть в наличии. Получить ключи можно сразу после покупки.
Все подробности в отделе продаж ГК «Зеленый сад», телефон: