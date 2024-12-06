Замдиректора рязанской компании оштрафовали на 7,6 млн рублей

Застройщик не выполнил в срок договоренности по возведению многоквартирного дома для расселения в него рязанцев из аварийного жилья.

Замдиректора рязанской компании оштрафовали на 7,6 млн рублей. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что районной администрацией с коммерческой организацией заключен контракт на строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. В предусмотренный срок подрядчик обязательства не выполнил.

Заместителя генерального директора юридического лица привлекли к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ), ему назначен штраф в размере 7,6 млн рублей.

Завершение строительства контролируется надзорным органом.