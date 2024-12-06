Вышел фильм о рязанке, которая родила сиамских близнецов

У женщины помимо девочек-близнецов еще шестеро детей. Она жила в Старожилове, но после развода переехала в Рязань. О том, что девочки Лея и Майя срослись в области живота, рязанка узнала на скрининге на 13 неделе беременности.

О рязанке Юлии Бирюковой, которая родила сиамских близнецов — детей позже разделили московские врачи, выпустили фильм на YouTube. Он вышел на канале журналиста Елены Погребижской.

Как рассказали в фильме, у женщины помимо девочек-близнецов еще шестеро детей. Она жила в Старожилове, но после развода переехала в Рязань. О том, что девочки Лея и Майя срослись в области живота, рязанка узнала на скрининге на 13 неделе беременности. Рязанские врачи уговаривали прервать беременность, но женщина решила рожать. Она обратилась в НИИ имени В.И. Кулакова.

«Отец близнецов оказался алкоголиком — это выяснилось после беременности. Узнав, что станет отцом, Александр бросил пить, но его стал раздражать мой токсикоз. Он стал на меня срываться. Решил уйти „по-французски“. Я его выставила. Он избил моего сына, пока меня не было в квартире. Он его пинал ногами на полу. Не получилось шуметь, кричать, просто указала на дверь», — рассказала женщина.

Спустя два месяца после рождения девочек разделили. Мать вспомнила, что дети «мешали» друг другу: пытались оттолкнуться, выгибали спины.

О том, что операция по разделению прошла успешно, Бирюкова узнала от медсестры, которая босиком выбежала из операционной со словами: «Разделили! Зашивают».

Сейчас детям по восемь лет. Девочки здоровые, но, как заметила Бирюкова, маленькие для своего возраста. Она связала это с недоношенностью. В школе девочки учатся хорошо, одной лучше дается математика, а другой чтение. Также дети занимаются музыкой — скрипкой и фортепиано.

«Друг друга очень любят, но если надо подраться… Если кто попробует обидеть, то девочки всегда друг-друга защитят. И даже когда мы ругаем одну, то другая обязательно заступается», — отметила женщина.

Фильм можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в 2017 году сюжет о разделении сиамских близнецов из Рязани вышел на «Первом канале».

Фото: кадр фильма Елены Погребижской