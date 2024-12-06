В Солотче неизвестные повредили арку времен СССР

По словам местных жителей, историческую конструкцию смял КАМАЗ с поднятым кузовом.

В Солотче неизвестные повредили арку времен СССР. Об этом сообщил Telegram-канал «Солотча инфо».

Инцидент произошел при повороте на улицу Мещерскую, на въезде в ЗОМС.

В комментариях пользователи рассказали, что видели утром 3 декабря, как автомобиль КАМАЗ с поднятым кузовом сдавал назад и загнул арку.

«В субботу будут сносить арку. Администрация сообщила», — добавили под публикацией.