В Рязанской области работал нелегальный кредитор

В пресс-службе Банка РФ рассказали, что рязанская организация, которая была исключена из госреестра ломбардов, продолжала в названии сохранять этот статус. При этом оказывать финансовые услуги она не имела права.

В Рязанской области работал нелегальный кредитор. Об этом сообщила пресс-служба Банка России в пятницу, 6 декабря.

Как указано в публикации, рязанская организация, которая была исключена из госреестра ломбардов, продолжала в названии сохранять этот статус. При этом оказывать финансовые услуги она уже не имела права.

Отмечается, что информация внесена в предупредительный список регулятора и направлена в прокуратуру области.

«Когда компания не имеет статуса ломбарда, но в названии фигурирует данное слово, это может вводить потребителей в заблуждение. Они будут уверены, что обращаются к участнику рынка, который работает по действующим нормам. Когда же человек взаимодействует с нелегалами, он рискует потерять залог или же задолжать более крупную, чем изначально предполагалось, сумму», — предупредил начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин.

Жителям Рязанской области напомнили, что в легальном ломбарде сделку подтверждает залоговый билет, где прописаны индивидуальные условия займа и информация о залоге. Это документ, который фиксирует все тонкости договора и подтверждает право человека на заложенное имущество.