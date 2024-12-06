В Рязанской области осудят двоих мужчин за незаконную рубку леса

Лесному фонду причинен ущерб в размере более пяти млн рублей.

В Рязанской области осудят двоих мужчин за незаконную рубку леса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в период с сентября по октябрь 2023 года обвиняемые, не имея разрешительных документов, на территории Шацкого участкового лесничества вырубили более 34 кубических метров дубов.

Лесному фонду причинен ущерб в размере более пяти млн рублей.