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В Рязанской области мужчина организовал цех по производству этилового спирта
Мужчина оборудовал цех для хранения спирта на территории села Высокое Рязанского района

В Рязанской области мужчина организовал цех по производству этилового спирта. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа».

Оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Рязанскому району и сотрудниками регионального УФСБ России задержали жителя областного центра.

Он оборудовал цех для хранения спирта на территории села Высокое Рязанского района. Продажей алкоголя мужчина занимался около двух месяцев. Известно, что рязанец закупал оптовые партии этилового спирта, который на складе разливали в пятилитровые емкости. В дальнейшем их продавали на территории Рязанской области и соседних регионов.

При силовой поддержке Росгвардии полицейские провели обыски в его цехе. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 41 тысячи литров этилового спирта, а также оборудование и тара.

В цехе также трудились четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. Трое из них находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, их поместили в спецучреждение.

Возбуждено уголовное дело.