В Рязани восьмилетний ребенок попал под колеса «КамАЗа»
ДТП случилось 5 декабря, примерно в 15.22, на Южном Промузле в Рязани.
В Рязани восьмилетний ребенок попал под колеса «КамАЗа». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось 5 декабря, примерно в 15.22, на Южном Промузле в Рязани. 41-летний местный житель, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», сбил девочку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девочка получила травмы и обращалась за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.