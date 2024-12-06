В Рязани восьмилетний ребенок попал под колеса «КамАЗа»

ДТП случилось 5 декабря, примерно в 15.22, на Южном Промузле в Рязани.

В Рязани восьмилетний ребенок попал под колеса «КамАЗа». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 5 декабря, примерно в 15.22, на Южном Промузле в Рязани. 41-летний местный житель, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», сбил девочку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.