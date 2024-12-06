В Рязани поймали мужчину с синтетическим наркотиком

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В Рязани поймали мужчину с синтетическим наркотиком. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Оперативники получили информацию, что на Касимовском шоссе может появиться мужчина, причастный к хранению запрещенных препаратов. На место направили наряд ППС. Патрульные заметили гражданина, который при виде полицейских занервничал и попытался убежать. Его остановили.

На место прибыли сотрудники по контролю за оборотом наркотиков. Они досмотрели 41-летнего рязанца и обнаружили сверток с порошкообразным веществом и приспособления для употребления запрещенных веществ. Злоумышленника доставили в отдел.

Экспертиза установила, что в свертке содержится 1,23 грамма синтетического наркотического средства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.