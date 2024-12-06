В Рязани массово отключили холодную воду

Под отключение попали 9 улиц.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В пятницу, 6 декабря, с 09:30 до 15:30 холодной воды не будет по адресам: