В Рязани массово отключили холодную воду
Под отключение попали 9 улиц.
В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В пятницу, 6 декабря, с 09:30 до 15:30 холодной воды не будет по адресам:
- улица Интернациональная, дома №№ 13-в, 15-в (ГБУ РО Детская стоматологическая поликлиника № 1);
- 1-й Озерный переулок, дома №№ 2-14 (частный сектор);
- 2-й Озерный переулок, дома №№ 1-19 (частный сектор);
- 3-й Озерный переулок, дома №№ 1-24 (частный .сектор);
- 4-й Озерный переулок, дома №№ 1-24 (частный сектор);
- 5-й Озерный переулок, дома №№ 1-42 (частный сектор);
- Озерный проезд (Семчино), дома №№ 1-48 (частный сектор);
- улица Семчин Лоск, дома №№ 1-58 (частный сектор);
- улица Трехреченская, дома №№ 1-63 (частный сектор).