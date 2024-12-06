В Рязани 24-летний рецидивист угнал «ВАЗ-2114» после ДТП

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани 24-летний рецидивист угнал «ВАЗ-2114». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратился 30-летний местный житель и сообщил, что угнали его автомобиль.

Заявитель рассказал, что недавно опубликовал объявление о том, что сдает машину в аренду.

На предложение откликнулся мужчина. Он встретился с автовладельцем и попросил провести пробную поездку.

Незнакомец сел за руль и совершил ДТП. Хозяин авто вышел на дорогу, чтобы оценить состояние машин, в этот момент злоумышленник уехал с места происшествия.

Оперативники установили, что к угону причастен 24-летний рязанец. Ранее его судили за кражу.

Возбуждено уголовное дело.