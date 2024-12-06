В России зарегистрировали новую вакцину для профилактики COVID-19

Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц — Гам-VLP-мультивак.

Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину от COVID-19 на основе вирусоподобных частиц — Гам-VLP-мультивак. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как указано в публикации, вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2.

«Подобные вакцины — это рекомбинантные препараты нового поколения, они обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, пояснили в министерстве. Вакцина предназначена для внутримышечного введения», — добавили в Минздраве.