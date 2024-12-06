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В России введут уголовное наказание за помощь в деятельности против безопасности страны
За такое преступление будут лишать свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В Госдуме одобрили поправку, которой предлагается ввести уголовную ответственность за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ. Об этом пишет ТАСС.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей об оказании находящимся в России иностранцем или лицом без гражданства финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

За такое преступление будут лишать свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.