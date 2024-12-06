В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в Курской области

Отмечается, что всего за четыре месяца массированной атаки на Курскую область украинская армия потеряля более 38 485 военных, 232 танка, 123 бронетранспортера.

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 250 военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что всего за четыре месяца массированной атаки на Курскую область украинская армия потеряля более 38 485 военных, 232 танка, 123 бронетранспортера.